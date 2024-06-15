19:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Деева, Бондаренко и Константинова взяли золото в ушу на Играх БРИКС

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне Анастасия Деева, Кирилл-Зуи Бондаренко и Сандра Константинова завоевали золотые медали в ушу-таолу на Играх БРИКС в Казани.

Источник: РИА "Новости"

В субботу Деева стала победительницей соревнований в дисциплине тайцзицзянь, Бондаренко стал лучшим в даошу, а Константинова завоевала золотую медаль в дисциплине чанцюань.

Серебряные медали завоевали россияне Аксиния Щукина (чанцюань), Павел Муратов (цзяньшу), Анастасия Каденова (тайцзицзянь) и Артем Загибалов (наньгунь). Бронзовые награды получили Камиль Халилюлин (наньгунь), Ильяс Хуснутдинов (даошу) и Щукина (цяншу).

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Поцелуи с незнакомцем. Загитова и Валиева делят одного мужчину
Первая жертва контрактной системы: Плющенко судится с бывшей ученицей
Почему спортсменов принято считать тупыми
“Ждала, что все закончится”: трагическая история любви Анастасии Заворотнюк
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь