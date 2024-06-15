Деева, Бондаренко и Константинова взяли золото в ушу на Играх БРИКС
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне Анастасия Деева, Кирилл-Зуи Бондаренко и Сандра Константинова завоевали золотые медали в ушу-таолу на Играх БРИКС в Казани.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне Анастасия Деева, Кирилл-Зуи Бондаренко и Сандра Константинова завоевали золотые медали в ушу-таолу на Играх БРИКС в Казани.
В субботу Деева стала победительницей соревнований в дисциплине тайцзицзянь, Бондаренко стал лучшим в даошу, а Константинова завоевала золотую медаль в дисциплине чанцюань.
Серебряные медали завоевали россияне Аксиния Щукина (чанцюань), Павел Муратов (цзяньшу), Анастасия Каденова (тайцзицзянь) и Артем Загибалов (наньгунь). Бронзовые награды получили Камиль Халилюлин (наньгунь), Ильяс Хуснутдинов (даошу) и Щукина (цяншу).
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.