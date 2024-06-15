Деева, Бондаренко и Константинова взяли золото в ушу на Играх БРИКС

В субботу Деева стала победительницей соревнований в дисциплине тайцзицзянь, Бондаренко стал лучшим в даошу, а Константинова завоевала золотую медаль в дисциплине чанцюань.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.