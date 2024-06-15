Каратисты Гаспарян, Пшеницын и Мешкова стали чемпионами Игр БРИКС

Гаспарян в финале категории до 84 кг победил Никиту Кириевича из Белоруссии, Пшеницын (свыше 84 кг) — белоруса Ивана Кудинова, Мешкова (до 68 кг) — соотечественницу Анну Кудрявцеву.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.