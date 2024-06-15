21:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каратисты Гаспарян, Пшеницын и Мешкова стали чемпионами Игр БРИКС

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне Эдуард Гаспарян, Александр Пшеницын и Александра Мешкова завоевали золотые медали турнира по карате на Играх БРИКС, которые проходят в Казани.

Каратисты Гаспарян, Пшеницын и Мешкова стали чемпионами Игр БРИКС | Источник: РИА Новости

Гаспарян в финале категории до 84 кг победил Никиту Кириевича из Белоруссии, Пшеницын (свыше 84 кг) — белоруса Ивана Кудинова, Мешкова (до 68 кг) — соотечественницу Анну Кудрявцеву.

Серебряные медали получили россияне Алтана Басангова (до 61 кг), Кудрявцева (до 68 кг), Сунита Халимова (свыше 68 кг) и Варишан Бакиров (ката). Бронзу завоевал Константин Сутягин (ката).

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.

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