Российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже

Приглашение от МОК для участия в Играх в Париже получили Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

«Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета», — сказал Соловейчик.

«Мы одна из сильнейших национальных федераций и сборных мира. Мы выполняли условия, озвученные МОК, пока они были приемлемы для нас, и изначально заявляли, что не пойдем на сделку с совестью и не будем подписывать никакие декларации, порочащие политику нашей страны. ФДР не приемлет неспортивный метод отбора, цель которого — подорвать принципы единства нашей команды и сломить дух российских спортсменов. Уверен, что такие действия МОК подрывают доверие к олимпийскому движению как таковому, уничтожают статус Олимпиады как самого значимого спортивного события, которого все с нетерпением ждут четыре года», — добавил президент ФДР.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241750&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению Соловейчика, все прогрессивные люди понимают, что без российских спортсменов соревнования по дзюдо на Играх будут неполноценными, а чемпионы не получат удовлетворения от победы на «ослабленном» олимпийском турнире. «Международный олимпийский комитет огласил список отечественных дзюдоистов, допущенных до участия в Олимпийских играх в Париже, в него вошли всего четыре наших спортсмена. Мы до последнего рассчитывали, что здравый смысл и желание провести полноценные Олимпийские игры с участием сильнейших атлетов, в том числе из России и Белоруссии, возобладает над политическими интригами. Все, кто любит спорт, кто знает принципы олимпизма, понимают, что только в честном соперничестве равноправных атлетов определяется сильнейший», — отметил Соловейчик.