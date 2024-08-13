Елдос Сметов обратился к своему тренеру после исторического золота на Олимпиаде

«Уважаемый, Галымжан ага! Поздравляю с юбилеем! Желаю вашей семье благополучия, здоровья, чести и достоинства в спорте страны! Особенно ценю вашу педагогическую, братскую поддержку, уважение к вам безгранично! Долгих лет!» — написал Елдос Сметов под фотографией с тренером в Париже.