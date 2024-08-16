Российские самбисты завоевали 22 золотые медали на Кубке мира в Киргизии

«В этом году российские самбисты подтвердили статус фаворитов турнира, завоевав наибольшее число медалей во всех дисциплинах. Хорошее качество борьбы продемонстрировали хозяева турнира — сборная Киргизии, а также представители команд Казахстана, Узбекистана и Туркмении, отрадно, что такие страны, как Израиль, Индонезия и Хорватия, также вернутся домой с медалями. На этом турнире спортсмены смогли не только проверить свои силы накануне главных спортивных событий календаря Международной федерации самбо (FIAS) — чемпионата мира по пляжному самбо в Марокко, молодежного первенства мира на Кипре и чемпионата мира по самбо в Казахстане, но и заработать рейтинговые очки. А для боевых самбистов, как мужчин, так и женщин, Кубок мира стал одним из этапов отбора на Всемирные игры, которые пройдут в августе 2025 года в Китае», — сказал президент FIAS Василий Шестаков, которого цитирует пресс-служба Международной федерации самбо.