Российские самбисты завоевали 22 золотые медали на Кубке мира в Киргизии

БИШКЕК, 16 августа. /ТАСС/. Россияне завоевали 10 золотых наград во второй, заключительный день Кубка мира по самбо. Соревнования прошли в киргизском городе Чолпон-Ата.
В соревнованиях по спортивному самбо у мужчин победу одержали Али Куржев (весовая категория до 79 кг) и Сергей Кузнецов (до 98 кг). У женщин золото завоевали Татьяна Федорова (до 50 кг), Ольга Артошина (свыше 80 кг). В боевом самбо у мужчин победу на Кубке мира одержали Ролан Зиннатов (до 71 кг), Абусупьян Алиханов (до 88 кг); у женщин — Вера Лоткова (до 54 кг), Софья Истомина (до 65 кг), Яна Полякова (до 72 кг), Анжела Гаспарян (до 80 кг). В первый день турнира россияне завоевали 12 золотых наград. Всего было разыграно 26 комплектов медалей.
«В этом году российские самбисты подтвердили статус фаворитов турнира, завоевав наибольшее число медалей во всех дисциплинах. Хорошее качество борьбы продемонстрировали хозяева турнира — сборная Киргизии, а также представители команд Казахстана, Узбекистана и Туркмении, отрадно, что такие страны, как Израиль, Индонезия и Хорватия, также вернутся домой с медалями. На этом турнире спортсмены смогли не только проверить свои силы накануне главных спортивных событий календаря Международной федерации самбо (FIAS) — чемпионата мира по пляжному самбо в Марокко, молодежного первенства мира на Кипре и чемпионата мира по самбо в Казахстане, но и заработать рейтинговые очки. А для боевых самбистов, как мужчин, так и женщин, Кубок мира стал одним из этапов отбора на Всемирные игры, которые пройдут в августе 2025 года в Китае», — сказал президент FIAS Василий Шестаков, которого цитирует пресс-служба Международной федерации самбо.
Кубок мира прошел с 15 по 16 августа. Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире под флагом Международной федерации самбо.