Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы выиграли девять медалей Кубка мира по самбо в Кыргызстане

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты завоевали девять медалей Кубка мира, который проходил в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Источник: Минспорта Белоруссии

На одном из крупнейших турниров сезона 2024 года мужчины и женщины в спортивном и боевом самбо определили призеров в 26 весовых категориях. Всего участие в Кубке мира приняли спортсмены из 12 стран, представители Беларуси завоевали одну серебряную и восемь бронзовых наград. Единственной финалисткой из нашей страны стала Мария Кондратьева (свыше 80 кг), которая в решающем поединке уступила россиянке Ольге Артошиной.

На третью ступень пьедестала почета поднялись белорусы Игорь Мироевский (до 64 кг), Владислав Мардусевич (до 71 кг), Арсений Малицкий (свыше 98 кг), Елена Купаво (до 54 кг), Анжела Жилинская (до 72 кг), Полина Грамотнева, Карина Шут (обе — до 80 кг) и Валерия Хрущева (свыше 80 кг).