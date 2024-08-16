Белорусы выиграли девять медалей Кубка мира по самбо в Кыргызстане

На одном из крупнейших турниров сезона 2024 года мужчины и женщины в спортивном и боевом самбо определили призеров в 26 весовых категориях. Всего участие в Кубке мира приняли спортсмены из 12 стран, представители Беларуси завоевали одну серебряную и восемь бронзовых наград. Единственной финалисткой из нашей страны стала Мария Кондратьева (свыше 80 кг), которая в решающем поединке уступила россиянке Ольге Артошиной.



На третью ступень пьедестала почета поднялись белорусы Игорь Мироевский (до 64 кг), Владислав Мардусевич (до 71 кг), Арсений Малицкий (свыше 98 кг), Елена Купаво (до 54 кг), Анжела Жилинская (до 72 кг), Полина Грамотнева, Карина Шут (обе — до 80 кг) и Валерия Хрущева (свыше 80 кг).