Минспорт признал самбо олимпийским видом спорта

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ признало самбо олимпийским видом спорта. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
«Мы начинаем новую главу в истории нашего национального вида спорта — самбо, — написал Дегтярев. — Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению Международного олимпийского комитета (МОК) самбо получил статус олимпийского вида в 2021 году. Отныне самбо получает дополнительные возможности по развитию и поддержке».
В 2021 году Международная федерация самбо получила полное признание Международного олимпийского комитета. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.
Всероссийская федерация самбо была создана 14 июля 1990 года. В состав входят 88 региональных отделений, а всего в занятия самбо в стране вовлечено около 1 млн граждан России. Руководителем Всероссийской федерации самбо с 2002 года является Сергей Елисеев.