Минспорт признал самбо олимпийским видом спорта

«Мы начинаем новую главу в истории нашего национального вида спорта — самбо, — написал Дегтярев. — Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению Международного олимпийского комитета (МОК) самбо получил статус олимпийского вида в 2021 году. Отныне самбо получает дополнительные возможности по развитию и поддержке».