Менеджер сборной России по дзюдо рассказал, как тренировал Путина

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба заявил, что президент России Владимир Путин хорошо себя проявлял во время совместных тренировок.
Олимпийский чемпион 1980 года Гамба работает со сборной России с ноября 2008 года. В январе 2016 года итальянец получил гражданство РФ. В октября 2022 года он был награжден орденом Александра Невского. По информации ANSA, Гамба подал в отставку с поста генменеджера.
«Для человека, который не занимается дзюдо профессионально, Путин двигается очень хорошо. Я делился с ним приемами, и он уважал мои знания. Дзюдо — это прежде всего уважение к сопернику, поэтому, когда он тренировался, то делал это не как президент России, а как дзюдоист, получающий удовольствие от спорта. Он был готов проиграть. Мы бросали друг друга. Я сказал ему, что он хорош для своего возраста», — приводит слова Гамбы The Times.
По словам олимпийского чемпиона, Путин особо преуспел в использовании броска «тай отоси», который заключается в том, чтобы вывести противника из равновесия и поставить ему подножку. Также функционер отметил, что президент всегда уделял внимание дзюдо в России.
«Путин приезжал к нам тренироваться два раза в год. Те, кто тренировался, с большим энтузиазмом воспринимали его присутствие. Вы можете себе представить, какой это был стимул. Не каждый день с тобой рядом президент. Он действительно уделял им внимание, проявлял настоящее любопытство к спорту и знал всех дзюдоистов по именам», — добавил функционер.
Гамба также высказался о недопуске российских дзюдоистов к Олимпийским играм в Париже. «Двенадцать человек прошли квалификацию, но не были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК), возможно, из-за совместной фотографии с Путиным. Я слышал, что в этом было замешано ЦРУ. Четверо резервистов были допущены, но в знак протеста решили не участвовать в соревнованиях», — сказал Гамба.