Менеджер сборной России по дзюдо рассказал, как тренировал Путина

«Для человека, который не занимается дзюдо профессионально, Путин двигается очень хорошо. Я делился с ним приемами, и он уважал мои знания. Дзюдо — это прежде всего уважение к сопернику, поэтому, когда он тренировался, то делал это не как президент России, а как дзюдоист, получающий удовольствие от спорта. Он был готов проиграть. Мы бросали друг друга. Я сказал ему, что он хорош для своего возраста», — приводит слова Гамбы The Times.