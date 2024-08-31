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Тхэквондист Рамазанов завоевал серебро Паралимпиады в Париже

Россиянин паратхэквондист Рамазанов завоевал серебро Паралимпиады в Париже.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов завоевал серебряную медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже в категории K44 среди лиц с ампутацией одной руки или без пальцев ног.

В финале весовой категории свыше 80 кг он уступил британцу Мэтту Бушу со счетом 0:5.

На счету сборной России стало 19 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и семь бронзовых наград. Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.