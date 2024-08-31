Тхэквондист Рамазанов завоевал серебро Паралимпиады в Париже

На счету сборной России стало 19 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и семь бронзовых наград. Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.