Тхэквондист Рамазанов завоевал серебро Паралимпиады в Париже

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов завоевал серебряную медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже в категории K44 среди лиц с ампутацией одной руки или без пальцев ног.
В финале весовой категории свыше 80 кг он уступил британцу Мэтту Бушу со счетом 0:5.
На счету сборной России стало 19 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и семь бронзовых наград. Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.