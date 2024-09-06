Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Со счетом 10:0 обернулась схватка Казахстана за золото Паралимпиады

Казахстанский дзюдоист Ергали Шамей провел решающую схватку за золото Паралимпийских игр-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Источник: Нұрғали Жұмағазы

В финале в классе J1 в категории до 73 килограммов он встретится против румына Флорина-Александру Бологи, которому проиграл со счетом 0:10.

В итоге Болога стал паралимпийским чемпионом, а Шамей стал обладателем серебряной медали.

Для Казахстана это седьмая медаль на Паралимпиаде. Ранее золото взяли пауэрлифтер Давид Дегтярев, ставший двукратным паралимпийским чемпионом, дзюдоистка Акмарал Науатбек, серебро у стрелка Еркина Габбасова, пловца Нурдаулета Жумагали, бронзы удостоились легкоатлет Дастан Мукашбеков и дзюдоистка Даяна Федосова.