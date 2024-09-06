Со счетом 10:0 обернулась схватка Казахстана за золото Паралимпиады

В финале в классе J1 в категории до 73 килограммов он встретится против румына Флорина-Александру Бологи, которому проиграл со счетом 0:10.
В итоге Болога стал паралимпийским чемпионом, а Шамей стал обладателем серебряной медали.
Для Казахстана это седьмая медаль на Паралимпиаде. Ранее золото взяли пауэрлифтер Давид Дегтярев, ставший двукратным паралимпийским чемпионом, дзюдоистка Акмарал Науатбек, серебро у стрелка Еркина Габбасова, пловца Нурдаулета Жумагали, бронзы удостоились легкоатлет Дастан Мукашбеков и дзюдоистка Даяна Федосова.