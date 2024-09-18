Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В международной федерации подтвердили дисквалификацию перекрестившегося дзюдоиста Майдова

Спортсмену было предъявлено обвинение за демонстрацию религиозного знака и отказ поклониться сопернику.

Источник: Steph Chambers/Getty Images

ТАСС, 18 сентября. Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение дисквалифицировать серба Неманью Майдова за демонстрацию религиозного жеста. Об этом сообщила пресс-служба организации.

О дисквалификации спортсмена на пять месяцев стало известно 16 сентября. Поводом для такого решения стало то, что серб перекрестился перед боем на Олимпиаде в Париже.

«Спортсмен Неманья Майдов был наказан в результате дисциплинарной процедуры, начатой в соответствии с дисциплинарным кодексом IJF, за инциденты, зафиксированные во время его выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ему было предъявлено обвинение за демонстрацию четкого религиозного знака при выходе на игровое поле и отказ поклониться сопернику в конце соревнования, что является нарушением этического кодекса», — говорится в сообщении.

В Международной федерации дзюдо отметили, что ранее выносили предупреждения спортсмену за нарушение этического кодекса и предупреждения о возможном дисциплинарном заседании в случае повторного нарушения.

Майдову 28 лет, он является чемпионом мира 2017 года и чемпионом Европы 2023 года.