В международной федерации подтвердили дисквалификацию перекрестившегося дзюдоиста Майдова

«Спортсмен Неманья Майдов был наказан в результате дисциплинарной процедуры, начатой в соответствии с дисциплинарным кодексом IJF, за инциденты, зафиксированные во время его выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ему было предъявлено обвинение за демонстрацию четкого религиозного знака при выходе на игровое поле и отказ поклониться сопернику в конце соревнования, что является нарушением этического кодекса», — говорится в сообщении.