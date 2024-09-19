В Петербурге наградили выдающихся дзюдоисток России

«На Кавказе спорт для женщины — редкое дело, не так много условий для женского спорта, но так как дзюдо является очень благородным, красивым видом спорта, его на Кавказе уважают. После моего примера популярность дзюдо в нашей республике очень выросла. Хочу отметить, что мы сегодня все такие красивые, и это будут видеть девочки, их мамы — это оказывает большое влияние на их выбор, потому что когда нам предлагали пойти на секцию дзюдо, то все думали, что девочки там становятся мужеподобными, но сегодня мы своим примером можем показать обратное», — рассказала во время встречи бронзовый призер Олимпийских игр Мадина Таймазова.