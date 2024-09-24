«Перекреститься — моя потребность. Я буду так делать всегда!» Монолог сербского дзюдоиста, которого отстранили за крестное знамение на Олимпиаде

Я уже говорил с ними о судействе. Однако сейчас меня отстранили, потому что я перекрестился. Я этого не потерплю! Для меня судейская несправедливость не так уж важна, потому что она случается в каждом виде спорта. Но если меня дисквалифицируют за то, что я перекрестился, — об этом я не могу и не буду молчать. Меня отстранили на пять месяцев. Нельзя о таком молчать! Причем не только мне, но всем спортсменам. Однако многие боятся, потому что зависят от какой-то организации. Поэтому они молчат.



Слава богу, я ни от кого не завишу. У меня в жизни есть все. Бог дал мне прекрасную карьеру и такую же прекрасную жизнь. Я голос всех спортсменов-христиан. Я озвучил это от имени всех нас и получил много сообщений со всего мира. Не ожидал, что эта новость так широко распространится, но мне писали люди из Аргентины, из Австралии… Мне кажется, весь мир вовлечен в это, потому что большинство людей разделяют мое мнение, но боятся это выразить.



Я здесь для того, чтобы сказать, что эти правила нужно менять. Никакая религия — не только христианство — не должна никого беспокоить. Каждая вера требует любви. Мое человеческое право — креститься. Это не должно никого беспокоить. Это может беспокоить только неверующих людей.



В других видах спорта, которые в сто раз популярнее, есть великие чемпионы — как Роналду и Джокович. Они выходят на поле и крестятся. Это же не является проблемой или провокацией. У меня нет точной информации, но я думаю, что дзюдо — единственный в мире вид спорта, где это запрещено. Я хочу призвать к переменам. Ведь Международная федерация дзюдо — очень хорошая организация. Но единственное, что меня беспокоит, это запрет на крестное знамение. Это совсем не согласуется с моральными кодексами любого человека.



Моя потребность перед поединком — перекреститься, и я буду это делать всегда, когда у меня возникнет такая необходимость, потому что я в долгу перед Господом, который дал мне много хорошего в жизни. Я, конечно, ни перед кем не буду извиняться, всегда перекрещусь, если почувствую в этом необходимость. Это моя позиция, вот и все.



До этого меня дважды предупреждали за то, что я крестился. Впервые — в 2018 году, когда я боролся на Пасху в Анталье на турнире «Большого шлема», выиграл и, конечно, совершил свой ритуал. Второй раз я дрался в Иерусалиме. Все мы знаем, что это земля Христа. Вот я и перекрестился после выигранного боя. Третий раз случился на Олимпийских играх. А третье предупреждение — это дисквалификация.



Я знал, что у меня их было два, но я не хочу принимать тот факт, что мне нельзя креститься. По моему мнению, это [исполнение запрета] буквальное отречение от Христа и знак того, что я продал себя дьяволу. Я не хочу продаваться. Я хочу иметь возможность перекреститься в любой момент времени. Дисквалификация не имеет значения.



Эти пять месяцев пройдут быстро, и, если бы я сейчас закончил с дзюдо, это тоже означало бы, что у меня отличная карьера, и не просто отличная, а лучшая в стране. Но, конечно, я хочу обратить внимание на некоторые вещи, которые необходимо изменить и улучшить для будущих поколений. Мне не нужна популярность или что-то в этом роде. Я всего лишь хочу изменить ситуацию. Я считаю, что выражение религиозных убеждений — это право всех людей и это ни для кого не должно являться оскорблением. Особенно если этот религиозный акт длится полсекунды.



Все видели открытие и закрытие Олимпиады. Это было издевательство над христианством. На все это было очень противно смотреть. Не понимаю, как может быть так, что все это видели, но никто ничего не сделал. Я считаю это оскорблением всех христиан, да и в целом всех верующих. Возможно, сейчас, когда мир выступает за полную свободу, он навязывает какие-то несправедливости, оправдывая это отсутствием ограничений. Однако на истинные ценности, такие как вера, он накладывают лимиты. Я не позволю им это сделать.



Посмотрим, захочу ли я продолжать выступать. Из моей страны не так много успешных людей в дзюдо. Пока мне удается прославлять всех сербов, а также всех православных людей, пока они будут гордиться моими результатами, я буду соревноваться. Думаю, я по-прежнему лев в этом виде спорта. Спасибо всем средствам массовой информации за поддержку и спасибо братскому народу, что я получил огромную известность".