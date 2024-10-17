Чукотка представила проект Арктического фестиваля единоборств

«Сегодня в рамках XII Международного спортивного форума “Россия — спортивная держава” на стенде министерства спорта РФ прошла презентация первого Арктического фестиваля единоборств “Чукотка блиZko”. Уникальный проект придуман на Чукотке и представлен главой округа Владиславом Кузнецовым», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в своей презентации губернатор отметил, что в рамках фестиваля пройдут соревнования по шести видам единоборств: национальная борьба «Тэйкэв», бокс, кик-боксинг, греко-римская борьба, дзюдо, киокусинкай. В Анадырь пригласят российских спортсменов, чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр, именитых спортсменов из стран БРИКС.
«Цель нашего фестиваля — дать возможность детям арктических регионов реализовать свою мечту: открыть дорогу в большой спорт. Фестиваль позволит создать систему, когда в спорт вовлекаются все наши ребята, чтобы они имели возможность общаться и перенимать опыт у лучших спортсменов. Чемпионы смогут дать детям веру в свои силы, веру в то, что невозможное — возможно. Лучше всего учиться этому у лучших», — привел собеседник слова Кузнецова.
В правительстве добавили, что основные события фестиваля единоборств «Чукотка блиZko» запланированы на март 2025 года. Ожидается, что он соберёт свыше 300 участников.