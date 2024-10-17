Чукотка представила проект Арктического фестиваля единоборств

«Цель нашего фестиваля — дать возможность детям арктических регионов реализовать свою мечту: открыть дорогу в большой спорт. Фестиваль позволит создать систему, когда в спорт вовлекаются все наши ребята, чтобы они имели возможность общаться и перенимать опыт у лучших спортсменов. Чемпионы смогут дать детям веру в свои силы, веру в то, что невозможное — возможно. Лучше всего учиться этому у лучших», — привел собеседник слова Кузнецова.