Российский борец победил украинца в схватке за бронзу чемпионата мира

Российский борец вольного стиля Иналбек Шериев взял бронзу в весовой категории до 70 кг на чемпионате мира в Тиране.
В схватке за третье место он победил украинца Василия Шуптара, бронзового призера чемпионата мира 2015 года.
Еще одну бронзу взял выступающий за Таджикистан уроженец Дагестана Абдулмажид Кудиев.
В финале этой весовой категории казахстанец Нуркожа Кайпанов победил японца Ёсиносукэ Аояги.
В категории до 61 кг олимпийский чемпион Заур Угуев проиграл в схватке за бронзу Виталию Аруджау (Оруджеву), выступающему за США.
Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Шериев — чемпион России и победитель молодежного чемпионата Европы.