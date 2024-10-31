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Российский борец победил украинца в схватке за бронзу чемпионата мира

Иналбек Шериев победил Василия Шуптара в категории до 70 кг. Еще один россиянин, олимпийский чемпион Заур Угуев остался без бронзы в весе до 61 кг.

Источник: РИА "Новости"

Российский борец вольного стиля Иналбек Шериев взял бронзу в весовой категории до 70 кг на чемпионате мира в Тиране.

В схватке за третье место он победил украинца Василия Шуптара, бронзового призера чемпионата мира 2015 года.

Еще одну бронзу взял выступающий за Таджикистан уроженец Дагестана Абдулмажид Кудиев.

В финале этой весовой категории казахстанец Нуркожа Кайпанов победил японца Ёсиносукэ Аояги.

В категории до 61 кг олимпийский чемпион Заур Угуев проиграл в схватке за бронзу Виталию Аруджау (Оруджеву), выступающему за США.

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Шериев — чемпион России и победитель молодежного чемпионата Европы.