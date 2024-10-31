Русского танка по-скотски не пустили на Олимпиаду-2024. Он не сдался и всех разорвал, великого американца тоже

Затем Русский танк, как его прозвали иностранные журналисты, восстановился и снова начал побеждать на внутренней арене, его следующим международным турниром должен был стать ЧЕ в Бухаресте. Однако румынские пограничники развернули Садулаева прямо в аэропорту. Версий было много, но наиболее правдоподобной является та, согласно которой у Садулаева была однократная виза, которая не соответствует правилам въезда в страну, поэтому пограничники и не впустили его в Румынию.