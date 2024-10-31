Русского танка по-скотски не пустили на Олимпиаду-2024. Он не сдался и всех разорвал, великого американца тоже

В Тиране завершился чемпионат мира по борьбе в неолимпийских категориях. Несмотря на протесты и возмущения со стороны украинцев, на турнир в полном составе прилетела и российская сборная.
Наши спортсмены предсказуемо собирали награды, однако долгое время они были исключительно бронзовыми — с медалями Албанию покинут Эмин Сефершаев (греко-римская, до 55 кг), Садык Лалаев (греко-римская, до 63 кг) и Иналбек Шериев (вольная, до 70 кг). В какой-то мере сенсацией можно назвать безмедальное выступление олимпийского чемпиона Токио Заура Угуева, но, во-первых, он боролся не в своей категории (поднялся из 57 в 61), а во-вторых, на первых секундах схватки с Масаносуке Оно у него хрустнула нога.
Тем не менее россиянин нашел в себе силы и по утешительной сетке все-таки дошел до медального поединка, где, к сожалению, уступил сыну легендарного российского и белорусского борца Вугара Оруджева Виталию.
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В последний день турнира Россия получила сразу два шанса разбавить свою бронзовую коллекцию золотом: в финалы вышли Магомед Магомаев (до 79 кг) и Аблулрашид Садулаев (до 92 кг).
Магомед на пути к решающему поединку был просто неудержим, выиграв четыре схватки с общим счетом 38:5. Не менее впечатляющую борьбу показывал и многократный призер Евро и ЧМ Автандил Кенчадзе, испытавший проблемы лишь в полуфинале — 14:8 против Мохаммада Ноходи.
Фаворитом в битве за золото считался россиянин, первые 2 балла набрал именно он. Но затем Кенчадзе начал взвинчивать темп и повел 4:2. Следующим действием Магомаев счет сравнял, однако что-то большее Кенчадзе сделать уже не позволил, показав образцовую защиту — 13:4. Магомед забирает серебро, что все равно может считаться топовейшим результатом: год назад он побеждал на молодежном ЧМ, а теперь — вице-чемпион мира среди взрослых.
Для Садулаева минувшие 365 дней стали настоящим испытанием. На чемпионате мира прошлого года Абдулрашид, который к тому моменту не проигрывал около шести лет, уступил в четвертьфинале, а позже снялся из-за травмы шеи.
Затем Русский танк, как его прозвали иностранные журналисты, восстановился и снова начал побеждать на внутренней арене, его следующим международным турниром должен был стать ЧЕ в Бухаресте. Однако румынские пограничники развернули Садулаева прямо в аэропорту. Версий было много, но наиболее правдоподобной является та, согласно которой у Садулаева была однократная виза, которая не соответствует правилам въезда в страну, поэтому пограничники и не впустили его в Румынию.
Следующей попыткой отобраться на Олимпиаду в Париж был квалификационный турнир в Баку. Но Садулаева лишили и этой возможности, преграду установил МОК, в который пришли очередные письма из Украины.
Но Садулаев не сдавался, продолжил тренироваться. И ради скорого возвращения на международную арену даже пошел на риск, опустившись из своей категории 97 кг в 92 кг.
В Тиране жребий подсунул Садулаеву лютое испытание в первой же схватке, дав ему олимпийского чемпиона Токио Дэвида Тейлора из США — Танк того просто не почувствовал (10:0). Затем были непростая победа над экс-россиянином Абубакаром Абакаровым (3:1), еще один вынос со счетом 10:0 (пострадал Ларс Шаефле) и невероятный камбэк в полуфинале: Камран Гасемпур уже видел себя с золотом, но за 3 секунды до конца россиянин провел четырехбалльный прием. Иранцы пытались оспорить, но безуспешно.
В финале Садулаев боролся с грузином Мириани Майсурадзе. В начале поединка россиянину дали предупреждающие 30 секунд за пассив, но как же это было зря: в следующие 10 Абдулрашид захватил ногу оппонента и сделал два наката — есть шесть баллов! В оставшееся время Майсурадзе пытался что-то сделать, но Рашид не дал ему ни шанса, Садулаев — шестикратный чемпион мира!