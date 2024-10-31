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Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по борьбе

Садулаев победил в финальной схватке грузина Майсурадзе. Российские вольники также взяли на ЧМ в Тиране серебро и бронзу.

Источник: AP 2024

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев победил на мировом первенстве в Тиране в весовой категории до 92 кг.

В финальной схватке Садулаев одолел грузина Мириана Майсурадзе.

Садулаев в этом году не смог выступить на чемпионате Европы (ему отказали во въезде в Румынию) и пропустил Олимпиаду из-за недопуска к квалификационному турниру.

Садулаеву 28 лет, он выиграл золото на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио, чемпионатах мира 2014, 2015, 2018, 2019 и 2021 годов.

В сентябре международная федерация «Объединенный мир борьбы» пересмотрела критерии допуска в нейтральном статусе и решил отказывать в нем только в случаях прямого военного участия спортсменов в спецоперации на Украине или публичных заявлений в ее поддержку.

Еще один российский вольник Магомед Магомаев (до 79 кг) проиграл финальную схватку грузину Автандилу Кенчадзе.

Иналбек Шериев взял бронзу в весе до 70 кг, олимпийский чемпион Заур Угуев (до 61 кг) остался без наград.

Турнир в Тиране проводился в неолимпийских весовых категориях.