Шейх-Мансур Хабибулаев в шестой раз стал чемпионом мира по боевому самбо

Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба идёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.