Шейх-Мансур Хабибулаев в шестой раз стал чемпионом мира по боевому самбо

Таким образом, россиянин в шестой раз стал чемпионом мира в данной дисциплине (2018, 2020, 2021, 2022, 2023).
Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба идёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.
Шейх-Мансуру 30 лет. Он является заслуженным мастером спорта по самбо. Кроме того, Хабибулаев шесть раз становился чемпионом России (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024).