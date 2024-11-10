Медалей — больше, качества — меньше. Россия не впечатлила на ЧМ по самбо

Кто порадовал на чемпионате? В первую очередь это многократные чемпионы мира Шейх-Мансур Хабибулаев и Сергей Рябов. Первый стал победителем мирового первенства в шестой раз, второй заработал уже пятое золото на ЧМ. Две легенды подтвердили свой класс. Опытный Дмитрий Елисеев завоевал золото чемпионата мира спустя 10 лет после первого триумфа. Артём Коновалов в третий раз стал победителем чемпионата мира, что тоже хорошее достижение. Очень впечатлил Михаил Кашурников. В последние несколько лет в своей весовой категории он властвует безраздельно. Вот и на этом турнире Михаил прошёл всех соперников досрочно и стал двукратным чемпионом мира. У Кашурникова есть все шансы стать новым лидером сборной России.