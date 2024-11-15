6-летняя казахстанка завоевала золото на ЧМ по джиу-джитсу

«Я считаю, что министерство делает все правильно. Джиу-джитсу входит в программу Азиатских игр, надеюсь, что в дальнейшем будет и на Олимпийских играх. Это самый быстроразвивающийся, динамичный вид спорта, в котором занимается очень много детей и взрослых. Я лично знаю очень много спортсменов, которые выступают в джиу-джитсу, многим за 50, и они продолжают соревноваться. Меня очень радует, что джиу-джитсу занимаются дети от 6 лет и старше», — считает тренер.