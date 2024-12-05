Из чемпиона мира в члены ОПГ. Трагическая судьба русского бандита-дзюдоиста

После того финала в Сеуле произошла интересная история. Советская делегация долго не могла найти чемпиона мира Соколова. Мысли были самые тревожные, потому что все это происходило на фоне резко ухудшившихся взаимоотношений между Южной Кореей и Советским союзом. Как раз тогда был сбит корейский пассажирский самолет, в чем обвинили Советский союз. К счастью, Соколова не похитили и не взяли в заложники. Оказалось, что он просто вышел погулять в Сеуле и банально потерялся и не знал, как вернуться в расположение команды.