Из чемпиона мира в члены ОПГ. Трагическая судьба русского бандита-дзюдоиста

Однако талантливого спортсмена ждала другая судьба. В поисках больших денег он стал членом организованной преступной группировки и через пару лет был убит в криминальной разборке.
Непростое детство
Соколов родился в Свердловске, но уже в возрасте шести лет переехал в Ленинградскую область, где начал заниматься самбо и дзюдо. Юрий рано потерял маму, поэтому отец отвечал за его воспитание и воспитание его братьев. Понятно, что для того, чтобы прокормить семью, отец был вынужден проводить много времени на работе. Дети во многом воспитывали себя сами.
Юрий Соколов рос очень эмоциональным юношей с непростым характером. Несмотря на занятость, отец это видел и решил отдать его в спортивный клуб «Малахит» на занятия по дзюдо и самбо. Юрию было 12 лет. Первым тренером молодого парня стал Леонид Веселов. Именно он помог ему полностью увлечься дзюдо и забросить уличную жизнь.
Веселов потом рассказывал, что по изначальному таланту Соколов был далеко не самым лучшим в группе, однако за счет трудолюбия и работоспособности добивался успехов. Многие из группы Веселова ушли из спорта, а Юрий продолжал развиваться в этом направлении. У него было фантастическое стремление быть лучшим. Тренеры такое очень хорошо чувствуют.
Ученика и наставника разлучила армия. Хотя до призыва в нее Соколов успел выиграть чемпионат Европы и первенство Союза среди юношей. После службы Юрий попал под крыло к известному специалисту Ярославу Кероду и был уже среди обоймы сборной Советского союза. Первое время отношения Соколова и Керода были напряженными.
Сложный характер Юрия проявлялся вновь и вновь. Тренеру даже приходилось составлять особый план занятий для своего талантливого, но чрезмерно эмоционального спортсмена. Соколов ненавидел тяжелые тренировки и часто отлынивал от них, ссылаясь на травмы и недомогание. Поэтому Керод намеренно обещал ему мягкие нагрузки, а потом прибавлял их интенсивность так, что Соколов этого не замечал.
Яркая победа на чемпионате мира
При этом природные таланты Юрия начали проявляться все сильнее. Он мог схалтурить и все равно одержать победу. Переломным моментом стал успех на Военных играх. Если раньше у Соколова были сомнения относительно его перспектив в дзюдо, то победа на том турнире дала ему понимание, куда двигаться дальше.
Он выиграл чемпионат Советского Союза в 1984 году и отобрался на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Казалось, что мечта вот-вот сбудется. Форма у спортсмена была прекрасная, так что медальные шансы выглядели более чем реальными. Но случился бойкот, и от Советского Союза в Америку не поехал никто. Это был огромный удар для Соколова.
Тем не менее, он и не думал отчаиваться. Через год Юрий приехал на чемпионат мира в Сеул и катком прошелся по всем соперникам. Особенно яркой получилась победа в финале над местным корейским спортсменом. Соколов восхитил всех техникой ведения боя. Он вообще не боялся импровизировать и делал различные приемы настолько часто, что буквально шокировал конкурентов.
После того финала в Сеуле произошла интересная история. Советская делегация долго не могла найти чемпиона мира Соколова. Мысли были самые тревожные, потому что все это происходило на фоне резко ухудшившихся взаимоотношений между Южной Кореей и Советским союзом. Как раз тогда был сбит корейский пассажирский самолет, в чем обвинили Советский союз. К счастью, Соколова не похитили и не взяли в заложники. Оказалось, что он просто вышел погулять в Сеуле и банально потерялся и не знал, как вернуться в расположение команды.
Уход в криминал
Та победа в итоге сыграла с ним злую шутку. Юрий снизил требования к себе, стал пропускать тренировки. Все это привело к тому, что на чемпионате мира 1987 года в Эссене он проиграл в финале японцу Есуке Ямамото. Второе место тогда считалось провалом. Тренеры продолжали в него верить и отправили на Олимпиаду-1988 в Сеул.
Но Южная Корея, так благоволившая ему три года назад, на этот раз стала несчастливой. Соколов проиграл в первой же схватке. Руководство советского спорта было настолько озлоблено, что отправило его на самолет до Ленинграда первым же рейсом. Это был конец.
Юрий планировал после окончания карьеры стать тренером, однако оказался не слишком востребованным во времена начала распада Союза. Да и денег больших там тогда было не заработать. В погоне за богатством Соколов подался в криминальную жизнь.
В конце 80-х в стране образовалась ОПГ «Тамбовские», у ее истоков были Владимир Кумарин и Валерий Ледовских. Промышляли они в Санкт-Петербурге, а такое название у ОПГ было из-за того, что Кумарин и Ледовских были уроженцами Тамбовской губернии. Чтобы набрать силу, они стали привлекать в группировку выходцев силовых видов спорта.
Позарился на возможность заработать и Соколов. Он быстро стал заметной фигурой в мире рэкета в Санкт-Петербурге и контролировал территорию площади Искусств в городе на Неве. Но вместе с деньгами и авторитетом параллельно шла смертельная опасность.
14 июля 1990 года Юрий Соколов был убит в своей квартире в результате криминальных разборок. Его зарезали ножом в драке с боксером по прозвищу Ришатик. А ведь всего за два года до этого он представлял страну на Олимпийских играх.
Автор: Александр Говоров