В Алматы убили чемпиона мира. Ему было 20 лет

Ранее в полиции Алматы рассказали Tengri Sport об инциденте, который закончился смертью молодого человека. По предварительным данным, между знакомыми парнями произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Подозреваемый задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято.