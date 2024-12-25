В Алматы убили чемпиона мира. Ему было 20 лет

Ранее в полиции Алматы рассказали Tengri Sport об инциденте, который закончился смертью молодого человека. По предварительным данным, между знакомыми парнями произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Подозреваемый задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято.
«Плохая новость пришла из Алматы. Чемпион мира среди взрослых по муай-тай Серик Али был убит хулиганами. Выражаем соболезнования семье и близким нашего чемпиона», — заявили в Казахстанской федерации муай-тай.
Добавим, что в 2022 году Серик Али стал самым молодым чемпионом мира среди взрослых по муай-тай в весовой категории 51 килограмм и получил звание мастера спорта международного класса.