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В Алматы убили чемпиона мира. Ему было 20 лет

В федерации тайского бокса подтвердили о смерти 20-летнего чемпиона мира Али Серика, который стал жертвой хулиганов, передает Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Ранее в полиции Алматы рассказали Tengri Sport об инциденте, который закончился смертью молодого человека. По предварительным данным, между знакомыми парнями произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Подозреваемый задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято.

«Плохая новость пришла из Алматы. Чемпион мира среди взрослых по муай-тай Серик Али был убит хулиганами. Выражаем соболезнования семье и близким нашего чемпиона», — заявили в Казахстанской федерации муай-тай.

Добавим, что в 2022 году Серик Али стал самым молодым чемпионом мира среди взрослых по муай-тай в весовой категории 51 килограмм и получил звание мастера спорта международного класса.