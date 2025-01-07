Бронзовый призер Олимпиады отказалась от Казахстана

Натурализованная монгольская дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг выступала за Казахстан с 2015 по 2020 год. Она взяла бронзу Олимпиады-2016 в Рио, выиграла чемпионат Азии-2016 и дважды становилась бронзовой призеркой чемпионата мира (2017, 2018).