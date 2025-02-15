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Белорус Кудинов победил на международном турнире по каратэ на Кипре

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Иван Кудинов одержал победу на турнире Серии А Международной федерации каратэ, который проходит в кипрской Ларнаке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Наш спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 84 килограммов. По ходу турнира Кудинов победил южноафриканца Франко дю Плесси, украинца Никиту Гулина и египтянина Омара Абдельбакея, в четвертьфинале Иван был сильнее Махмуда Немати из Ирана, в полуфинале нанес поражение россиянину Кириллу Ковалеву, а в решающем поединке справился с Лукой Вуковичем из Сербии.

Также в пятницу атлеты определили сильнейших в дисциплине ката у мужчин и женщин, наши Полина Грачева, Вероника Боровик, Алеся Колб и Максим Борейко закончили выступления в первом раунде. 15 февраля в Ларнаке будут разыграны шесть комплектов наград, соревнования завершатся в воскресенье. Всего международный турнир Серии А по каратэ собрал на Кипре более 1100 спортсменов из 86 стран.