Белорус Кудинов победил на международном турнире по каратэ на Кипре

Также в пятницу атлеты определили сильнейших в дисциплине ката у мужчин и женщин, наши Полина Грачева, Вероника Боровик, Алеся Колб и Максим Борейко закончили выступления в первом раунде. 15 февраля в Ларнаке будут разыграны шесть комплектов наград, соревнования завершатся в воскресенье. Всего международный турнир Серии А по каратэ собрал на Кипре более 1100 спортсменов из 86 стран.