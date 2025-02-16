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Белорусские дзюдоисты завоевали 16 наград на соревнованиях в Тунисе

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тунисе завершился открытый чемпионат Африки по дзюдо, участие в котором принимали белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В заключительный день соревнований наши дзюдоисты выиграли три золотые и три бронзовые медали. Победу на African Open в самой тяжелой весовой категории свыше 100 кг одержал Егор Кухаренко, чемпионства у девушек добились Анна Ситник (до 70 кг) и Дарья Концевая (до 78 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Александр Сидорик, Егор Воропаев (оба — до 90 кг) и Славяна Рылкевич (до 78 кг).

Накануне белорусы завоевали по одной медали каждого достоинства, всего на открытом чемпионате Африки среди опытных спортсменов представители нашей команды выиграли 9 наград (4−1−4). С учетом юниорского первенства, которое проходило 13 февраля, белорусская делегация увезет из Туниса пять золотых, три серебряные и восемь бронзовых медалей. Участие в соревнованиях приняли более 200 дзюдоистов из 19 стран.