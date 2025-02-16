Белорусские дзюдоисты завоевали 16 наград на соревнованиях в Тунисе

В заключительный день соревнований наши дзюдоисты выиграли три золотые и три бронзовые медали. Победу на African Open в самой тяжелой весовой категории свыше 100 кг одержал Егор Кухаренко, чемпионства у девушек добились Анна Ситник (до 70 кг) и Дарья Концевая (до 78 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Александр Сидорик, Егор Воропаев (оба — до 90 кг) и Славяна Рылкевич (до 78 кг).