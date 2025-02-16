Казахстанский дзюдоист вырвал медаль иппоном на турнире в Баку

В схватке за третье место в весовой категории свыше 100 килограммов он победил иппоном грузина Сабу Инанеишвили.
Кажыбаев — серебряный призер командных соревнований по дзюдо летних Азиатских игр-2018 в Джакарте, чемпион (2017) и бронзовый призер (2016) чемпионатов Азии по самбо, обладатель серебра Кубка мира (2017) по самбо и бронзы чемпионата мира (2016) по самбо.
Grand Slam — это международные соревнования по дзюдо, проводимые Международной федерацией в рамках мирового тура IJF. После Олимпийских игр, чемпионатов мира, турниры Grand Slam являются самыми рейтинговыми, в них дзюдоисты могут набрать наибольшее количество рейтинговых очков.