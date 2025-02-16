Казахстанский дзюдоист вырвал медаль иппоном на турнире в Баку

Кажыбаев — серебряный призер командных соревнований по дзюдо летних Азиатских игр-2018 в Джакарте, чемпион (2017) и бронзовый призер (2016) чемпионатов Азии по самбо, обладатель серебра Кубка мира (2017) по самбо и бронзы чемпионата мира (2016) по самбо.