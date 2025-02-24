Российские каратисты с девятью золотыми медалями выиграли международный турнир в ОАЭ

В состязаниях спортсменов в возрасте до 14 лет золотые медали завоевали Эми Урешино (ката), Гор Колтухчян (весовая категория до 40 кг), Ренат Эмзеев (до 45 кг). В соревнованиях юношей не было равных Софии Ляскало (до 59 кг) и Даниэлю Бемаляну (до 61 кг). В возрастной категории до 21 года первенствовали Алтана Басангова (до 61 кг), Аида Бикметова (до 68 кг), Рустам Ахмедов (до 75 кг) и Эдуард Гаспарян (до 84 кг).