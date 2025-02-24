Российские каратисты с девятью золотыми медалями выиграли международный турнир в ОАЭ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские каратисты заняли первое место в медальном зачете на турнире Молодежной лиги Karate1, который завершился в Фуджейре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации карате России.
«Молодые российские каратисты выступали в ОАЭ после очень долгого отсутствия на международной арене, — рассказал представитель пресс-службы. — В Фуджейру приехало около 1 900 каратистов из 76 стран. Наше возвращение на мировые татами оказалось триумфальным — по итогам всех выступлений на турнире российские спортсмены завоевали 9 золотых наград и стали лучшими в медальном зачете. У команды Ирана 6 золотых медалей, Египта — 5».
В состязаниях спортсменов в возрасте до 14 лет золотые медали завоевали Эми Урешино (ката), Гор Колтухчян (весовая категория до 40 кг), Ренат Эмзеев (до 45 кг). В соревнованиях юношей не было равных Софии Ляскало (до 59 кг) и Даниэлю Бемаляну (до 61 кг). В возрастной категории до 21 года первенствовали Алтана Басангова (до 61 кг), Аида Бикметова (до 68 кг), Рустам Ахмедов (до 75 кг) и Эдуард Гаспарян (до 84 кг).
Всего по итогам турнира россияне завоевали 27 наград, опередив всех соперников и по этому показателю.