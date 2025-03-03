Российские тхэквондисты завоевали девять золотых медалей в Софии

Золотые награды завоевали Максим Осин (весовая категория до 63 кг), Амир Выков (до 68 кг), Рафаэль Камалов (до 87 кг), Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг), Алиса Ангелова (до 46 кг), Ирина Рогозина (до 49 кг), Маргарита Близнякова (до 57 кг), Лилия Хузина (до 62 кг) и Анастасия Космычева (до 73 кг).