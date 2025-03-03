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Российские тхэквондисты завоевали девять золотых медалей в Софии

Российские тхэквондисты завоевали девять золотых медалей на турнире в Софии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Девять российских тхэквондистов стали обладателями золотых медалей на международном турнире Bulgaria Open, который прошел с 1 по 2 марта в Софии.

Золотые награды завоевали Максим Осин (весовая категория до 63 кг), Амир Выков (до 68 кг), Рафаэль Камалов (до 87 кг), Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг), Алиса Ангелова (до 46 кг), Ирина Рогозина (до 49 кг), Маргарита Близнякова (до 57 кг), Лилия Хузина (до 62 кг) и Анастасия Космычева (до 73 кг).

Серебряные медали взяли Владимир Гриценко (до 54 кг), Идар Багов (до 63 кг), Владислав Ларин (свыше 87 кг), Милана Бекулова (до 46 кг), Анастасия Баннова (до 62 кг), Елизавета Степанова (до 73 кг), Линара Муслимова (свыше 73 кг).

Обладателями бронзовых наград стали Дамир Гусейнов и Лев Майорко (оба — до 58 кг), Тимур Гатиятуллин и Кадырбеч Дауров (оба — до 74 кг), Виктория Еремина (до 49 кг) и Виктория Железнова (до 67 кг).

Сборная России заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете турнира.