Российскую тхэквондистку Должикову дисквалифицировали на два года

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российская тхэквондистка Елизавета Должикова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Спортсменка отстранена с 1 ноября 2024 года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Отмечается, что нарушение совершено по статье 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода). Результаты спортсменки с 20 ноября 2014 года по 1 ноября 2024 года аннулированы.
Ранее на основании базы данных LIMS на два года была дисквалифицирована другая российская тхэквондистка — Юлия Волкова. Она также отстранена на период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2026 года.
Должиковой 27 лет. Она является чемпионкой России (2014). 45-летняя Волкова — бронзовый призер чемпионата Европы (2010) в составе сборной Украины, за которую выступала до 2014 года. В 2019 году она стала серебряным призером чемпионата России.
В январе 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет. В августе в отчете WADA сообщалось, что было вынесено 253 обвинительных приговора российским атлетам после перепроверки данных LIMS, по 94 делам расследования продолжаются.