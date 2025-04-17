Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елдоса Сметова отцепили от сборной Казахстана: подробности

С 25 по 28 апреля в Бангкоке (Таиланд) пройдет чемпионат Азии по дзюдо, в котором примут участие около 300 спортсменов из 30 стран, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

На континентальном турнире Казахстан будет представлен командой из 17 дзюдоистов — как в мужской, так и в женской категориях.

Состав сборной Казахстана

Мужчины:

  • Нурадиль Альжан (60 кг)
  • Шерзод Давлатов (60 кг)
  • Ержан Еренкайыпов (66 кг)
  • Есет Куанов (73 кг)
  • Мади Амангельды (81 кг)
  • Азат Кумисбай (81 кг)
  • Ермахан Ануарбеков (90 кг)
  • Максим Меирлан (90 кг)
  • Ерасыл Кажыбаев (+100 кг)

Женщины:

  • Галия Тынбаева (48 кг)
  • Диана Буркеева (48 кг)
  • Толганай Абеуова (52 кг)
  • Бакыт Кусакбаева (57 кг)
  • Эсмигуль Куюлова (63 кг)
  • Кристина Сотникова (70 кг)
  • Назгуль Маратова (+78 кг)
  • Акерке Рамазанова (+78 кг)

Запасные:

  • Талгат Орынбасар (60 кг)
  • Ердаулет Бозша (66 кг)
  • Бакытжан Абдурахманов (73 кг)
  • Марат Байкамуров (100 кг)

Как видно, в составе мужской сборной по дзюдо отсутствует именитый Елдос Сметов. Ранее сообщалось, что он планирует постепенно возвращаться к соревновательному ритму.

Сметов — победитель Олимпийских игр (2024), чемпион мира (2015), чемпион Азиатских игр (2014) и чемпион Азии (2016).