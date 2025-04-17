Елдоса Сметова отцепили от сборной Казахстана: подробности

На континентальном турнире Казахстан будет представлен командой из 17 дзюдоистов — как в мужской, так и в женской категориях.
Состав сборной Казахстана
Мужчины:
- Нурадиль Альжан (60 кг)
- Шерзод Давлатов (60 кг)
- Ержан Еренкайыпов (66 кг)
- Есет Куанов (73 кг)
- Мади Амангельды (81 кг)
- Азат Кумисбай (81 кг)
- Ермахан Ануарбеков (90 кг)
- Максим Меирлан (90 кг)
- Ерасыл Кажыбаев (+100 кг)
Женщины:
- Галия Тынбаева (48 кг)
- Диана Буркеева (48 кг)
- Толганай Абеуова (52 кг)
- Бакыт Кусакбаева (57 кг)
- Эсмигуль Куюлова (63 кг)
- Кристина Сотникова (70 кг)
- Назгуль Маратова (+78 кг)
- Акерке Рамазанова (+78 кг)
Запасные:
- Талгат Орынбасар (60 кг)
- Ердаулет Бозша (66 кг)
- Бакытжан Абдурахманов (73 кг)
- Марат Байкамуров (100 кг)
Как видно, в составе мужской сборной по дзюдо отсутствует именитый Елдос Сметов. Ранее сообщалось, что он планирует постепенно возвращаться к соревновательному ритму.
Сметов — победитель Олимпийских игр (2024), чемпион мира (2015), чемпион Азиатских игр (2014) и чемпион Азии (2016).