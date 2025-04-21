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Тысячи очков и олимпийский рейтинг: Астана примет мировой турнир по дзюдо

В Астане с 9 по 11 мая состоится третий по счету турнир серии Grand Slam по дзюдо, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо РК.

Источник: Depositphotos

Соревнования пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Этот престижный турнир, входящий в календарь Международной федерации дзюдо (IJF), не только собирает лучших мастеров татами со всего мира, но и напрямую влияет на позиции в мировом и олимпийском рейтингах.

За золото спортсмен получит 1000 очков, за серебро — 700, а бронза принесет 500 зачетных баллов.

Напомним, в 2023 году Казахстан заключил четырехлетнее соглашение с IJF, по которому Grand Slam будет проходить в Астане ежегодно до 2026 года.