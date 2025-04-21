Тысячи очков и олимпийский рейтинг: Астана примет мировой турнир по дзюдо

Соревнования пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
Этот престижный турнир, входящий в календарь Международной федерации дзюдо (IJF), не только собирает лучших мастеров татами со всего мира, но и напрямую влияет на позиции в мировом и олимпийском рейтингах.
За золото спортсмен получит 1000 очков, за серебро — 700, а бронза принесет 500 зачетных баллов.
Напомним, в 2023 году Казахстан заключил четырехлетнее соглашение с IJF, по которому Grand Slam будет проходить в Астане ежегодно до 2026 года.