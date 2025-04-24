Самбист Куцко взял золото чемпионата Европы, у сборной десять наград турнира

Таким образом, на континентальном форуме наши самбисты выиграли две золотые, одну серебряную и семь бронзовых наград. Чемпионкой Европы стала Мария Кондратьева (свыше 80 кг), второе место занял Евгений Ребиков (до 58 кг, боевое). На третью ступень пьедестала поднимались Анфиса Копаева (до 50 кг), Татьяна Мацко (до 59 кг), Анжела Жилинская (до 72 кг), Карина Шут (до 80 кг), Владислав Бурдь (до 58 кг), Владислав Мардусевич (до 71 кг) и Роман Дамиев (свыше 98 кг, боевое).