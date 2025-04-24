Самбист Куцко взял золото чемпионата Европы, у сборной десять наград турнира

Белорусскую команду на форуме в кипрском Лимасоле представили 17 атлетов. Второе золото нашей делегации принес Эдуард Куцко, выступающий в весовой категории до 79 килограммов в боевом самбо. В первом раунде белорус одолел боснийца Ведада Сарича, в четвертьфинале был сильнее серба Душана Яндрича, в полуфинале прошел Артура Малхасяна из Армении, а в решающем поединке Куцко победил россиянина Алексея Иванова со счетом 8:0.
Таким образом, на континентальном форуме наши самбисты выиграли две золотые, одну серебряную и семь бронзовых наград. Чемпионкой Европы стала Мария Кондратьева (свыше 80 кг), второе место занял Евгений Ребиков (до 58 кг, боевое). На третью ступень пьедестала поднимались Анфиса Копаева (до 50 кг), Татьяна Мацко (до 59 кг), Анжела Жилинская (до 72 кг), Карина Шут (до 80 кг), Владислав Бурдь (до 58 кг), Владислав Мардусевич (до 71 кг) и Роман Дамиев (свыше 98 кг, боевое).
Завтра на Кипре состоится чемпионат Европы среди молодежи по самбо с участием тринадцати белорусских самбистов. 26 и 27 апреля Лимасол примет юниорское (U18) и юношеское (U16) первенства континента, на которых в общей сложности выступят 32 наших спортсмена.