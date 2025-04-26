Россиянка завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо

В схватке за бронзу в весовой категории свыше 78 кг она победила француженку Лею Фонтен. Чемпионкой стала Ромен Дико из Франции, серебро завоевала израильтянка Раз Гершко, еще одна бронза на счету итальянки Аси Тавано.