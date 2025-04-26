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Россиянка завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо

Двукратная чемпионка России по дзюдо Старцева завоевала бронзу чемпионата Европы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка России по дзюдо Элис Старцева стала бронзовым призером чемпионата Европы, который проходит в Подгорице (Черногория).

В схватке за бронзу в весовой категории свыше 78 кг она победила француженку Лею Фонтен. Чемпионкой стала Ромен Дико из Франции, серебро завоевала израильтянка Раз Гершко, еще одна бронза на счету итальянки Аси Тавано.

В весовой категории до 100 кг россиянин Арман Адамян уступил нидерландцу Симеону Катарине в схватке за бронзу.

В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до соревнований российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).