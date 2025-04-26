Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет чемпионата Европы

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо в черногорской Подгорице.
По итогам четырех соревновательных дней россияне завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду, опередив сборные Франции (3−2−5) и Грузии (2−2−0).
В 2024 году сборная России на европейском первенстве в Загребе также показала лучший результат среди 47 команд, завоевав три золота, серебро и бронзу.
В конце апреля 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до соревнований российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).