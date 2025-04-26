Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо в черногорской Подгорице.

По итогам четырех соревновательных дней россияне завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду, опередив сборные Франции (3−2−5) и Грузии (2−2−0).

В 2024 году сборная России на европейском первенстве в Загребе также показала лучший результат среди 47 команд, завоевав три золота, серебро и бронзу.

В конце апреля 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до соревнований российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).