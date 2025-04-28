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«Извини, руку пожать не могу»: олимпийский чемпион из России об украинцах

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов заявил, что знает украинских спортсменов, которые сохраняют уважение к представителям России на совместных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Я был на одном турнире, я вижу — украинский спортсмен идет со мной поздороваться и говорит: “Извини, руку пожать не могу. Огромное тебе уважение”. Я уважаю любого спортсмена, какой бы передо мной ни стоял… наш вид спорта построен на уважении», — поделился он.

Храмцов завоевал именную лицензию на участие в Играх-2024 в Париже, но Международный олимпийский комитет (МОК) отказал ему и еще трем российским тхэквондистам в праве выступления на Играх.

Храмцов — чемпион мира 2017 года, двукратный чемпион Европы, чемпион Военных игр 2019 года, пятикратный чемпион Гран-при. На летних Олимпийских играх — 2020, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции состоялись летом 2021 года, спортсмен завоевал золотую медаль в категории до 80 кг и стал первым российским тхэквондистом, завоевавшим награду такой пробы.

В феврале 2025 года Храмцов решил взять паузу в своих выступлениях.