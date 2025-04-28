«Извини, руку пожать не могу»: олимпийский чемпион из России об украинцах

«Я был на одном турнире, я вижу — украинский спортсмен идет со мной поздороваться и говорит: “Извини, руку пожать не могу. Огромное тебе уважение”. Я уважаю любого спортсмена, какой бы передо мной ни стоял… наш вид спорта построен на уважении», — поделился он.