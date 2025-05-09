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Казахстан выиграл первые медали на международном турнире по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин выиграл бронзовую медаль турнира Grand Slam в Астане, передают Vesti.kz.

Источник: Сали Сабиров

В схватке за бронзу в весовой категории до 60 килограммов он победил француза Энцо Жана.

Шамшадин в полуфинале уступил россиянину Изнауру Сааеву, который в финале встретится с другим представителем Казахстана Талгатом Орынбасаром.

Это первая медаль Казахстана на этом турнире.

Позже вторую бронзу в этом весе принес Аман Бакытжан, победив в решающем поединке Харима Ли из Южной Кореи.

Также в финале турнира (до 66 килограммов) казахстанец Гусман Кыргызбаев встретится с Рамазаном Абдулаевым из России.