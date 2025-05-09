Казахстан оставили без золота на домашнем турнире по дзюдо

В финале весовой категории до 66 килограммов он уступил россиянину Рамазану Абдулаеву.
Это четвертая медаль в копилке сборной Казахстана по итогам первого дня соревнований. Ранее также в финале проиграл Талгат Орынбасар (до 60 килограммов), заняв второе место. В этом весе бронзовой награды удостоились Аман Бакытжан и Магжан Шамшадин.
Grand Slam — это один из самых престижных турниров, организуемый Международной федерацией дзюдо (IJF). В нем участвуют лучшие дзюдоисты мира, стремящиеся улучшить свои позиции в мировом рейтинге и получить квалификацию для Олимпийских игр. Турнир ежегодно проходит в разных странах и является важным этапом в карьере спортсменов.