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Самбист, напавший на девушку, больше не примет участие в соревнованиях

Самбист Гончаров, напавший на девушку, больше не примет участие в соревнованиях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ударивший девушку в ночном клубе самбист Алексей Гончаров больше никогда не примет участие в соревнованиях, заявили во Всероссийской федерации самбо.

В субботу Telegram-канал SHOT сообщил, что Гончаров в ночь на 8 мая не оплатил счет в калининградском клубе «Эйфория» и в ответ на требования сотрудницы ударил ее в лицо. У 26-летней девушки диагностированы два перелома, она намерена привлечь Гончарова к ответственности. 38-летний спортсмен является бронзовым призером чемпионата России — 2008 по боевому самбо.

«Всероссийская федерация самбо внимательно изучила ситуацию. Алексей Гончаров, совершивший преступные действия, не является членом сборной команды России по самбо. Действительно, в 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо, но на этом его спортивная карьера в самбо завершилась», — говорится в заявлении в Telegram-канале федерации.

«Ситуацией, случившейся в ночном клубе Калининграда, занимаются соответствующие органы. Всероссийская федерация самбо подтверждает, что данный человек больше никогда не будет принимать участие в соревнованиях по самбо», — отметили в организации.