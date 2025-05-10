Самбист, напавший на девушку, больше не примет участие в соревнованиях

В субботу Telegram-канал SHOT сообщил, что Гончаров в ночь на 8 мая не оплатил счет в калининградском клубе «Эйфория» и в ответ на требования сотрудницы ударил ее в лицо. У 26-летней девушки диагностированы два перелома, она намерена привлечь Гончарова к ответственности. 38-летний спортсмен является бронзовым призером чемпионата России — 2008 по боевому самбо.