Слепую чемпионку Паралимпиады признали зрячей и дисквалифицировали

В Национальном паралимпийском комитете (НПК) Азербайджана заявили, что категории B1, B2 и B3 были сокращены и организованы в категории J1 и J2. В организации указали, что именно из-за этих изменений из категории J2 были исключены несколько заболеваний, и теперь представляющие эту категорию ранее спортсмены не смогут выступать.