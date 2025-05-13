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Слепую чемпионку Паралимпиады признали зрячей и дисквалифицировали

Азербайджанская дзюдоистка, паралимпийская чемпионка Шахана Гаджиева пожизненно отстранена от соревнований для атлетов с ограниченными возможностями зрения. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

Источник: Соцсети

По информации источника, спортсменка не сумела пройти необходимую медкомиссию для дзюдоистов с частичным нарушением зрения (категория J2, 52 кг). По ходу обследования стало известно, что никаких ограничений по зрению, как было заявлено, у Гаджиевой нет.

В Национальном паралимпийском комитете (НПК) Азербайджана заявили, что категории B1, B2 и B3 были сокращены и организованы в категории J1 и J2. В организации указали, что именно из-за этих изменений из категории J2 были исключены несколько заболеваний, и теперь представляющие эту категорию ранее спортсмены не смогут выступать.

Гаджиева — чемпионка Паралимпийских игр в Токио. Ей 24 года, на счету спортсменки также одна серебряная медаль и две бронзовые награды чемпионатов мира.

В Казахстане начался чемпионат мира по дзюдо среди паралимпийцев, и Гаджиева, которая получила пожизненную дисквалификацию, в нем участия не принимает.