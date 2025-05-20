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Стало известно, почему Елдос Сметов решил не выступать за Казахстан на ЧМ

Сборная Казахстана по дзюдо выбрала предварительный состав на чемпионат мира в Будапеште (Венгрия). Также в Национальном олимпийском комитете (НОК) высказались об отсутствии олимпийского чемпиона Елдоса Сметова, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Почему Сметов не будет выступать за сборную Казахстана?

Как оказалось, спортсмен пропустит мировое первенство, так как решил уделить время восстановлению и саморазвитию.

«Сметов пока не вернулся на татами после своего парижского триумфа. Титулованный спортсмен решил уделить время восстановлению и саморазвитию. При этом он не исключает, что будет готовиться к Играм-2028», — сообщает НОК РК.

А вот бронзовый призер Олимпиады-2024 Гусман Кыргызбаев уже успел восстановиться и попал в состав. В женской сборной также представлена участница прошедших Игр в Париже Абиба Абужакынова.

Предварительный состав сборной Казахстана на ЧМ-2025 по дзюдо

Мужчины:

  • До 60 кг. Магжан Шамшадин и Шерзод Давлатов
  • До 66 кг. Гусман Кыргызбаев
  • До 73 кг. Есет Куанов
  • До 81 кг. Абылайхан Жубаназар
  • До 90 кг. Мейрлан Максим
  • До 100 кг. Нурлыхан Шархан и Марат Байкамуров
  • Свыше 100 кг. Ерасыл Кажыбаев.

Женщины:

  • До 48 кг. Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева
  • До 57 кг. Бакыт Кусакбаева
  • До 63 кг. Эсмигуль Куюлова.

Отметим, что ЧМ-2025 по дзюдо пройдет с 13 по 19 июня. Также в рамках турнира состоятся командные соревнования.