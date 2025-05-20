Стало известно, почему Елдос Сметов решил не выступать за Казахстан на ЧМ

Почему Сметов не будет выступать за сборную Казахстана?
Как оказалось, спортсмен пропустит мировое первенство, так как решил уделить время восстановлению и саморазвитию.
«Сметов пока не вернулся на татами после своего парижского триумфа. Титулованный спортсмен решил уделить время восстановлению и саморазвитию. При этом он не исключает, что будет готовиться к Играм-2028», — сообщает НОК РК.
А вот бронзовый призер Олимпиады-2024 Гусман Кыргызбаев уже успел восстановиться и попал в состав. В женской сборной также представлена участница прошедших Игр в Париже Абиба Абужакынова.
Предварительный состав сборной Казахстана на ЧМ-2025 по дзюдо
Мужчины:
- До 60 кг. Магжан Шамшадин и Шерзод Давлатов
- До 66 кг. Гусман Кыргызбаев
- До 73 кг. Есет Куанов
- До 81 кг. Абылайхан Жубаназар
- До 90 кг. Мейрлан Максим
- До 100 кг. Нурлыхан Шархан и Марат Байкамуров
- Свыше 100 кг. Ерасыл Кажыбаев.
Женщины:
- До 48 кг. Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева
- До 57 кг. Бакыт Кусакбаева
- До 63 кг. Эсмигуль Куюлова.
Отметим, что ЧМ-2025 по дзюдо пройдет с 13 по 19 июня. Также в рамках турнира состоятся командные соревнования.