Путин поприветствовал участников турнира по дзюдо

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XIX Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвящённом памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Российский президент отметил, что турнир по дзюдо стал одним из значимых спортивных мероприятий объединяющих полицейских, военнослужащих, спасателей, представителей органов безопасности и правопорядка из России и других государств, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую вас на XIX Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвящённом памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга… За прошедшее время турнир укрепил свой авторитет, стал одним из значимых международных спортивных мероприятий, объединяющих полицейских, военнослужащих, спасателей, представителей органов безопасности и правопорядка из России и других государств», — говорится в сообщении.
Президент России выразил уверенность, что нынешний турнир пройдёт на достойном творческом, организационном уровне, будет содействовать продвижению ценностей дзюдо, физической культуры и спорта.
«Впереди у участников — напряжённая, бескомпромиссная борьба, яркие, красивые поединки. Но главное, ваши традиционные соревнования — хорошая возможность встретиться с давними друзьями и товарищами, пообщаться в тёплой, неформальной обстановке», — добавил Путин.
Глава государства отметил, что благодаря подвижничеству организаторов турнира — Национального союза ветеранов дзюдо и Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» — реализуется масштабная благотворительная программа «Мы помним». Этот проект выполняет гуманитарную миссию, служит поддержке семей сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, а также сбережению памяти о павших героях.
В заключении Путин пожелал участникам турнира успехов, честных побед и всего самого доброго.