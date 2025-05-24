Путин поприветствовал участников турнира по дзюдо

«Приветствую вас на XIX Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвящённом памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга… За прошедшее время турнир укрепил свой авторитет, стал одним из значимых международных спортивных мероприятий, объединяющих полицейских, военнослужащих, спасателей, представителей органов безопасности и правопорядка из России и других государств», — говорится в сообщении.