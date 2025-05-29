Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за возврата символики белорусам

Сборная Украины бойкотирует второй чемпионат мира по дзюдо за последние три года. В 2023 году украинские спортсмены отказались выступить на турнире из-за допуска к соревнованиям IJF атлетов из России и Белоруссии. В 2024 году сборная Украина участвовала в чемпионате мира, но не завоевала ни одной медали.