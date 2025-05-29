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Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за возврата символики белорусам

Исполком Международной федерации дзюдо позволил спортсменам из Белоруссии с 1 июня 2025 года выступать на турнирах под государственным флагом, с гербом и гимном страны.

Источник: Depositphotos

ТАСС, 29 мая. Федерация дзюдо Украины приняла решение не отправлять официальную делегацию национальной сборной на чемпионат мира из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить белорусских спортсменов до соревнований с государственной символикой. Об этом сообщила пресс-служба украинской организации.

Ранее ТАСС сообщал, что исполком IJF позволил спортсменам из Белоруссии с 1 июня 2025 года выступать на турнирах под государственным флагом, с гербом и гимном страны.

«Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение не направлять официальную делегацию национальной сборной на чемпионат мира. Федерация решительно осуждает решение IJF и считает его противоречащим фундаментальным принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении», — говорится в заявлении.

Сборная Украины бойкотирует второй чемпионат мира по дзюдо за последние три года. В 2023 году украинские спортсмены отказались выступить на турнире из-за допуска к соревнованиям IJF атлетов из России и Белоруссии. В 2024 году сборная Украина участвовала в чемпионате мира, но не завоевала ни одной медали.

Чемпионат мира по дзюдо в 2025 году пройдет с 13 по 20 июня. Турнир примет Будапешт. Российские спортсмены выступят на нем под флагом Международной федерации дзюдо.