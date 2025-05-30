Олимпийский чемпион рассказал, как WADA отняло у него мечту

«И флаг, и гимн — мощнейшая мотивация на любых международных стартах, — отметил Храмцов. — Это мечта каждого спортсмена — выиграть Олимпиаду и, заняв место на пьедестале, слушать гимн нашей страны и видеть, как на первое место поднимается наш флаг. Это то, ради чего я выступаю всю жизнь, — я бьюсь за свою страну, за свою родину, за свой город, своих близких. Флаг и гимн — действительно очень важная составляющая любой победы».