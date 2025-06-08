Белорусские самбисты завоевали восемь наград Кубка мира в Армении

Нашу команду в Ереване представили 16 спортсменов, половине из них удалось стать призерами: в активе белорусов одна золотая, три серебряные и четыре бронзовые медали. Единственную медаль высшей пробы принесла Мария Кондратьева, выступающая в весовой категории более 80 кг. Действующая чемпионка мира и Европы в полуфинале одолела Елену Кебадзе из Грузии, а в решающей схватке нанесла поражение россиянке Альбине Чоломбитько.
Три серебра также были добыты в женском спортивном самбо. По ходу турнира в категории до 59 кг наша Татьяна Мацко прошла спортсменок из Армении и России, но в финале уступила россиянке Алене Алехиной. В весе до 65 кг белоруска Даниэла Ждан победила представительниц России и Украины, а в поединке за золото не справилась с украинкой Анастасией Шевченко. В финале категории до 80 кг Карина Шут проиграла россиянке Анастасии Хомячковой.
Бронзовыми призерами Кубка мира по самбо 2025 года стали Полина Грамотнева (до 72 кг), Илья Жупиков (свыше 98 кг), Елизавета Лапаева (до 59 кг, боевое) и Валерия Хрущева (свыше 80 кг, боевое). Всего участие в соревнованиях в столице Армении приняли более 250 атлетов из 18 стран.