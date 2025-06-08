Белорусские самбисты завоевали восемь наград Кубка мира в Армении

Три серебра также были добыты в женском спортивном самбо. По ходу турнира в категории до 59 кг наша Татьяна Мацко прошла спортсменок из Армении и России, но в финале уступила россиянке Алене Алехиной. В весе до 65 кг белоруска Даниэла Ждан победила представительниц России и Украины, а в поединке за золото не справилась с украинкой Анастасией Шевченко. В финале категории до 80 кг Карина Шут проиграла россиянке Анастасии Хомячковой.