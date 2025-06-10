Погоня за Перейрой забыта. Вахитов дерётся с главной суперзвездой за корону кикбоксинга

Понять Артёма можно и нужно. Ему уже 34 года, за плечами — колоссальный опыт в кикбоксинге, чемпионство в Glory и победа над Перейрой. И при всём при этом россиянину предложили обычный контракт дебютанта в UFC, то есть, $ 10 тыс. + $ 10 тыс. Это примерно в 10 раз меньше, чем Вахитов получал за свои последние бои в Glory. И ведь далеко не факт, что Артёма точно так же, как и Перейру, быстро подвели бы вели к титульнику, подбирали бы ему стилистически удобных соперников. В общем, забуксовать без улучшения контракта можно было надолго, особенно если бы случились поражения, поэтому вполне логично, что Артём не стал частью UFC.