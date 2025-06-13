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Решилась судьба золота для Казахстана на ЧМ по дзюдо

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, который проходит в Будапеште, сообщают Vesti.kz.

Источник: ДРС

В финальном поединке весовой категории до 48 килограммов казахстанская спортсменка уступила итальянке Ассунте Скутто, проиграв иппоном.

Абужакынова вписала свое имя в историю — она стала первой казахстанкой, сумевшей выйти в финал мирового первенства по дзюдо среди женщин. Серебро в Будапеште стало ее лучшим результатом на чемпионатах мира: ранее она дважды поднималась на третью ступень пьедестала — в 2022 и 2024 годах.

Что касается Ассунты Скутто, то для нее это уже четвертая медаль чемпионатов мира: ранее она выигрывала бронзу в 2022 и 2023 годах, а также серебро в 2024-м. В 2025 году она еще стала бронзовым призером чемпионата Европы.