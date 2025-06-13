Решилась судьба золота для Казахстана на ЧМ по дзюдо

Что касается Ассунты Скутто, то для нее это уже четвертая медаль чемпионатов мира: ранее она выигрывала бронзу в 2022 и 2023 годах, а также серебро в 2024-м. В 2025 году она еще стала бронзовым призером чемпионата Европы.