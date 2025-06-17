«Человек-кот» принёс России золото чемпионата мира. Чем интересна победа Тимура Арбузова?

«Я вообще часто плачу. Когда проигрываю турниры — почти всегда. Никак не могу этот возраст перерасти. Первый раз в жизни, наверное, не плакал из-за проигрыша — в Токио (на турнире “Большого шлема” в декабре 2024-го. — Прим. “Чемпионата”). Я был грустный, расстроенный, однако не всплакнул ни разу. А до этого любой турнир: и чемпионат мира, когда проиграл, и другие… Старался никому не показывать, но пускал слезу. Потом быстро приходил в себя.



Бывало, после поражений с отцом созваниваешься, вроде не хочешь плакать, а во время разговора начинаешь чуть подхныкивать. А он говорит: “Ну, чего ты ноешь? Столько лет, а всё ноешь”», — приводит слова Арбузова «Кубань 24: ДОК».