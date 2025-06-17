«Человек-кот» принёс России золото чемпионата мира. Чем интересна победа Тимура Арбузова?

В Будапеште продолжается чемпионат мира — 2025 по дзюдо. Российские спортсмены допущены до участия под флагом международной федерации (IJF). И 16 июня Россия завоевала первое золото на турнире.
Он взял реванш
Победу в весовой категории до 81 кг одержал Тимур Арбузов. В финале он взял реванш у грузина Тато Григалашвили.
В прошлом году на ЧМ-2024 россиянин в решающем поединке тоже сражался с Тато, но проиграл. Тогда Арбузову было всего 20, и его выход в финал казался чем-то нереальным. Однако поражение его, конечно, расстроило. Спортсмен даже говорил, что серебро никому не нужно, есть только чемпион.
И вот спустя год он взял своё, обыграв трёхкратного чемпиона мира и призёра ОИ-2024. У нас появилась новая суперзвезда в дзюдо!
«На этот раз паузы оказались на 100% в мою пользу. Я начал уставать, а он уходил к врачам — за 30 секунд я успевал восстановиться и зарядиться ещё на две-три атаки. Как сделал решающий бросок, не помню: тело сыграло само, плана на него не было.
Пока не осознаю, что стал чемпионом, но счастлив. Не хотел второй год подряд отдавать финал: целый год думал о золоте, делал всё, что говорили тренеры, даже работал на травме и верил, что труд окупится», — приводит слова Арбузова пресс-служба Федерации дзюдо России.
Вот так праздновали победу спортсмена в родном для него Краснодарском крае:
«Человек-кот»
Тимур Арбузов — первый за 16 лет чемпион мира из России в полусреднем весе! До этого на высшую ступень пьедестала в 2009 году поднимался Иван Нифонтов. А вообще, за всю историю ЧМ наши соотечественники становились победителями всего трижды. Ещё один раз чемпионство в 1975 году праздновал Владимир Невзоров.
Арбузов из спортивной и многодетной семьи. У его родителей — Софьи и Дениса — четверо детей, все они занимаются самбо и дзюдо.
Отец — мастер спорта по самбо. Тимура он считает эластичным за умение вывернуться из самого сложного положения, а затем ещё и провести результативное действие.
«Каждый отец хочет себе такого сына. Он послушный, с ним никогда не было проблем. В принципе, как и с остальными детьми.
У него очень хорошее тело, он очень эластичный. Его даже называют “человек-кот” в мире дзюдо. Бывают такие ситуации, где человек по-любому должен упасть, а Тимур ещё оттуда умудряется бросить», — приводит слова Дениса Арбузова «Кубань 24: ДОК».
Тимур часто плачет после поражений и не стесняется в этом признаться. Согласитесь, необычное поведение для представителя единоборств! Но, кажется, это качество его ещё больше раскрывает. Сильный человек с большой душой.
«Я вообще часто плачу. Когда проигрываю турниры — почти всегда. Никак не могу этот возраст перерасти. Первый раз в жизни, наверное, не плакал из-за проигрыша — в Токио (на турнире “Большого шлема” в декабре 2024-го. — Прим. “Чемпионата”). Я был грустный, расстроенный, однако не всплакнул ни разу. А до этого любой турнир: и чемпионат мира, когда проиграл, и другие… Старался никому не показывать, но пускал слезу. Потом быстро приходил в себя.
Бывало, после поражений с отцом созваниваешься, вроде не хочешь плакать, а во время разговора начинаешь чуть подхныкивать. А он говорит: “Ну, чего ты ноешь? Столько лет, а всё ноешь”», — приводит слова Арбузова «Кубань 24: ДОК».
Помимо сентиментальности, спортсмен обладает ещё и другими немаловажными качествами. Тимур считает, что дзюдо воспитало в нём скромность и трудолюбие.
«Скромность должна быть. Не особо люблю, когда люди слишком “понтливые”. Трудолюбие, дисциплина — то, что я приобрёл в дзюдо. Без этого я был как большинство — учился, работал. В этом плане меня дзюдо сильно контролирует. Сейчас я ещё питание стал держать. Конечно, когда кушал хинкали, могло так не показаться (улыбается), но после соревнований могу чуть-чуть позволить», — приводит слова Арбузова «Кубань 24: ДОК».
Тимур Арбузов может позволить себе не только хинкали. Отдых он точно заслужил!
А вот его партнёрам по сборной только предстоит выйти на татами. В борьбу за золото вступают Инал Тасоев, Михаил Игольников, Мадина Таймазова, Арман Адамян, Элис Старцева и Тамерлан Башаев.
Прямо сейчас в активе сборной России две награды: золото Тимура Арбузова (до 81 кг) и бронза Аюба Блиева (до 60 кг). Медальная копилка ещё точно должна пополниться!