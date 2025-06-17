Путин поздравил дзюдоиста Арбузова с победой на чемпионате мира

«Уважаемый Тимур Денисович! Поздравляю вас с триумфальным выступлением в Будапеште. На всей турнирной дистанции, в решающей схватке с именитым соперником вы проявили великолепное мастерство, характер и волю и по праву завоевали почетный титул чемпиона мира. Такая блестящая победа — значимый вклад в развитие отечественной школы дзюдо. Желаю вам новых спортивных свершений и всего наилучшего. Владимир Путин», — говорится в заявлении.