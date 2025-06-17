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Путин поздравил дзюдоиста Арбузова с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Тимура Арбузова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по дзюдо в категории до 81 килограмма.

Источник: РИА "Новости"

Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Тимур Денисович! Поздравляю вас с триумфальным выступлением в Будапеште. На всей турнирной дистанции, в решающей схватке с именитым соперником вы проявили великолепное мастерство, характер и волю и по праву завоевали почетный титул чемпиона мира. Такая блестящая победа — значимый вклад в развитие отечественной школы дзюдо. Желаю вам новых спортивных свершений и всего наилучшего. Владимир Путин», — говорится в заявлении.

В финальной схватке 21-летний Арбузов победил грузина Тато Григалашвили. Это первая золотая медаль сборной России на первенстве планеты. Ранее россиянин Аюб Блиев завоевал бронзовую награду ЧМ-2025.