Есть второе золото у России! Дзюдоист Каниковский стал чемпионом мира на турнире в Будапеште

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия) пока проходит для россиян успешно. После победы Тимура Арбузова в весовой категории до 81 кг главное место на подиуме занял его соотечественник Матвей Каниковский. Он выиграл золото в категории до 100 кг.
Две медали в один день
В финале Каниковский победил Доту Араи. Японец в прошлом году стал бронзовым призером на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ) и считался фаворитом в поединке против 23-летнего россиянина.
Матвей эффектно отпраздновал успех: расписался на камере, нарисовав число «11». Для него это золото чемпионата мира — первое в карьере. Ранее он становился чемпионом Европы в 2024 году.
Помимо Каниковского, медаль 18 июня завоевал Арман Адамян. Он забрал бронзу, одолев в решающем поединке представителя ОАЭ Джафара Костоева. При этом в полуфинале Адамян уступил как раз Каниковскому.
Арбузов — первый триумфатор
Ранее чемпионом мира стал 21-летний Тимур Арбузов, победивший в финале грузина Тато Григалашвили. Для россиянина этот поединок был особенным — на прошлогоднем чемпионате мира он также встречался с Григалашвили в решающей схватке, но уступил. На этот раз Тимур оказался сильнее и впервые в карьере взял медаль высшей пробы на таком высоком уровне.
Арбузова поздравил Президент России Владимир Путин.
«Уважаемый Тимур Денисович! Поздравляю Вас с триумфальным выступлением в Будапеште. На всей турнирной дистанции, в решающей схватке с именитым соперником Вы проявили великолепное мастерство, характер и волю и по праву завоевали почетный титул чемпиона мира. Такая блестящая победа — значимый вклад в развитие отечественной школы дзюдо. Желаю Вам новых спортивных свершений и всего наилучшего», — сказано в поздравительной телеграмме.
А самую первую медаль на турнире в Будапеште в составе сборной России завоевал 28-летний Аюб Блиев. Он стал бронзовым призером в категории до 60 кг, одолев венгра Мартона Андраси.
Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште с 13 по 20 июня.