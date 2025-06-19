Есть второе золото у России! Дзюдоист Каниковский стал чемпионом мира на турнире в Будапеште

Ранее чемпионом мира стал 21-летний Тимур Арбузов, победивший в финале грузина Тато Григалашвили. Для россиянина этот поединок был особенным — на прошлогоднем чемпионате мира он также встречался с Григалашвили в решающей схватке, но уступил. На этот раз Тимур оказался сильнее и впервые в карьере взял медаль высшей пробы на таком высоком уровне.