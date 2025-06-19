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Есть второе золото у России! Дзюдоист Каниковский стал чемпионом мира на турнире в Будапеште

Эффектно отпраздновал победу.

Источник: AFP 2023

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия) пока проходит для россиян успешно. После победы Тимура Арбузова в весовой категории до 81 кг главное место на подиуме занял его соотечественник Матвей Каниковский. Он выиграл золото в категории до 100 кг.

Две медали в один день

В финале Каниковский победил Доту Араи. Японец в прошлом году стал бронзовым призером на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ) и считался фаворитом в поединке против 23-летнего россиянина.

Матвей эффектно отпраздновал успех: расписался на камере, нарисовав число «11». Для него это золото чемпионата мира — первое в карьере. Ранее он становился чемпионом Европы в 2024 году.

Помимо Каниковского, медаль 18 июня завоевал Арман Адамян. Он забрал бронзу, одолев в решающем поединке представителя ОАЭ Джафара Костоева. При этом в полуфинале Адамян уступил как раз Каниковскому.

Арбузов — первый триумфатор

Ранее чемпионом мира стал 21-летний Тимур Арбузов, победивший в финале грузина Тато Григалашвили. Для россиянина этот поединок был особенным — на прошлогоднем чемпионате мира он также встречался с Григалашвили в решающей схватке, но уступил. На этот раз Тимур оказался сильнее и впервые в карьере взял медаль высшей пробы на таком высоком уровне.

Арбузова поздравил Президент России Владимир Путин.

«Уважаемый Тимур Денисович! Поздравляю Вас с триумфальным выступлением в Будапеште. На всей турнирной дистанции, в решающей схватке с именитым соперником Вы проявили великолепное мастерство, характер и волю и по праву завоевали почетный титул чемпиона мира. Такая блестящая победа — значимый вклад в развитие отечественной школы дзюдо. Желаю Вам новых спортивных свершений и всего наилучшего», — сказано в поздравительной телеграмме.

А самую первую медаль на турнире в Будапеште в составе сборной России завоевал 28-летний Аюб Блиев. Он стал бронзовым призером в категории до 60 кг, одолев венгра Мартона Андраси.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште с 13 по 20 июня.