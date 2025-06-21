Сборную Беларуси пустили на ЧМ-2025 по дзюдо с флагом и гимном. Россия — на очереди?

По словам Тасоева, такой успех — только начало. Есть ещё целый ряд дзюдоистов, особенно в женской части турнира, которые не смогли реализовать свой потенциал. В общем, сборной есть куда расти. А особенно на фоне Японии, которая ожидаемо выиграла медальный зачёт, завоевав шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Наши на этом празднике большого международного спорта стали вторыми.